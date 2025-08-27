Marmarabirlik Yönetim Kurulu'na Yeni Üye Atandı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu'nda yaşanan değişim sürecinin ardından boşalan yönetim kurulu üyeliğine, birliğe bağlı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram getirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik Yönetim Kurulu'nda mayıs ayından bu yana yaşanan yenilenme süreci, Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram'ın da yönetim kuruluna dahil olmasıyla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Bayram'ın da aralarına katılmasıyla daha güçlü bir temsil yapıları olacağını ifade etti.

Marmarabirlik'te artık daha vizyoner ve şeffaf bir yönetim anlayışının hakim olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Her kooperatifimiz ve her ortağımız bizim için eşittir. Hiçbir şey Marmarabirlik'ten öncelikli değildir. Bizler Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak, eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında tüm dikkatimizi yaklaşan kampanya dönemine ve ürün alımlarına yönlendirdik. Üretici ortaklarımız için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalıştığımızı vurgulamak isterim."

Marmarabirlik Yönetim Kurulu'nun yeni listesi, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Başkanvekili Mustafa İlgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Dinç, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Edin ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Bayram'dan oluştu.