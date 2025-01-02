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Marmarabirlik, Ürün Alım Kampanyasını Tamamlıyor

Marmarabirlik, Ürün Alım Kampanyasını Tamamlıyor
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Marmarabirlik, 3 Ocak 2025'te ortaklarına 200 milyon lira ödeyecek. Toplamda 1 milyar 441 milyon lira ödeme yapılmış olacak.

2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 3 Ocak 2025 tarihinde ortaklara 200 milyon lira olan beşinci dilim ödemesi yapacak.

Marmarabirlik, 14 Aralık-27 Aralık tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak ortaklara, 3 Ocak 2025 Cuma günü 200 milyon lira ödeme gerçekleştirecek. Ortaklar beşinci dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecek. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 1 milyar 441 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Marmarabirlik'te alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne toplam 55 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Tüm kooperatif bölgelerinde alımların devam ettiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bazı kooperatiflerde alımların sonuna doğru yaklaşıldığını söyledi. Hasatın 15-20 Ocak 2025 tarihine kadar devam edeceğini belirten Başkan Asa, ürün bedeli ödemelerinin daha önceden açıklanan takvime göre ortakların hesabına yatırıldığını belirtti. Başkan Asa, "2024/2025 iş yılı hasat döneminin sonuna geldiğimiz şu günlerde, gerçekleşen ürün alım miktarı ve üreticiye yapılan ödemeler Marmarabirlik'in gücünü göstermektedir. Marmarabirlik, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin gerçekleştiği ve geçtiğimiz yılın üç katı rekoltesinin olduğu böyle zor bir yılda üreticinin yanında olmaya devam etmiştir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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