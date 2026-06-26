Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız "Birlik arsaları satılıyor" iddiasını yalanladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, "Birlik arsaları satılıyor yönünde yanlış beyanlar dolaşmaktadır. Tek bir metrekare arsa satışı olmamıştır. Bu konudaki asılsız beyanlara ilişkin yasal haklarımızı kullanacağız." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada değerlendirmesine yer verilen Yıldız, son dönemde yönetime yeniden aday olan eski bir yöneticinin kamuoyunu ve ortakları yanıltmaya yönelik açıklamalar yaptığını belirtti.

Ortakların gerçekle örtüşmeyen iddialarla yanıltılmaya çalışıldığını üzülerek takip ettiğini belirten Yıldız, "Birlik, geçmişte tek kuruş kredi kullanmadan ürün alabilirken nasıl oldu da siz görevdeyken öz kaynak kullanamadan, tamamen banka kredileriyle ürün almaya çalışan bir yapıya dönüştü? 2016/2017 yıllarında İznik Kooperatifi'nin Birlikten alacağı varken, görevden ayrıldığı dönemde Kooperatifin Birliğe yaklaşık 700 milyon lira borçlu hale gelmesini nasıl açıklıyorsunuz?" sorularını sordu.

Yıldız, Birliğin mali yapısına verilen zararın ortada olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"3 milyar lirası anapara, 1,2 milyar lirası faiz olmak üzere birliğin sırtına toplam 4,2 milyar lira borç yükleyip karşılığında 3,4 milyar liralık ürün almak mı başarıdır? Öte yandan, herkese kota uygulanırken kendi adına kota fazlası teslim edilen zeytinlerin bedelinin tüm ortaklardan erken ödenmesini sağlamak, nasıl bir yöneticiliktir?"

Son günlerde Birlik arsalarının satıldığı yönünde ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Birlik arsaları satılıyor yönünde yanlış beyanlar dolaşmaktadır. Tek bir metrekare arsa satışı olmamıştır. Bu konudaki asılsız beyanlara ilişkin yasal haklarımızı kullanacağız. Ortağın faydasına olmayacak hiçbir şey de yapılmayacaktır. Asılsız belge ve iddialarla kamuoyu oluşturulmasına itibar edilmemelidir. İznik Kooperatifi'nin dışarıda bırakılacağı yönündeki yalanlara da en güzel cevabı genel kurul vermiştir. Yunus Emre Koyutürk, Birlik Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Bu kişinin dönemi artık sona ermiştir. Kişiler, koltuklar değil, ortakların faydası önemlidir. Ortaklarımızın sağduyusuna güveniyoruz. Bugün artık gerçekler ortadayken bu tür yalan ve algı çalışmalarına kimsenin inanacağını düşünmüyoruz. Birlik, kimsenin babasının malı değildir, koltuk için her yol mubah olamaz. Son söz, ortakların olacaktır."