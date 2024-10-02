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Marmarabirlik Rekolte Beyanlarında Rekor Seviyeye Ulaştı

Marmarabirlik Rekolte Beyanlarında Rekor Seviyeye Ulaştı
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Marmarabirlik'te 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımları gerçekleşmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, gelen beyanların rekor seviyede olduğunu belirtti ve üreticilerden gelen rakamlara göre toplam 100 bin ton seviyesinde rekolte beyanı alınması bekleniyor.

Rekolte beyan alımlarının devam ettiği Marmarabirlik'te 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi kooperatiflerden gelen rakamlar, rekor seviyede rekolte beyanının gerçekleşeceği yönünde.

2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi hazırlıkların devam ettiği Marmarabirlik'te rekolte beyan alımları sürüyor. 16 Eylül Pazartesigünü başlayan rekolte beyan alımları, 16 Ekim Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecek. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, gelen rekolte beyanın rekor seviyede olduğunu söyledi.

Başkan Asa konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı; "Daha önce yaptığımız açıklamalarda son yılların en yüksek rekoltesinin gerçekleşeceğini öngörmüştük. Kooperatiflerimizden gelen rakamlara baktığımızda, Marmarabirlik tarihinin en yüksek rekolte beyanına ulaşacağımız görülüyor. Geçtiğimiz yılda ortaklarımızdan toplam 44 bin 864 kg rekolte beyanı gelmişti. Bu yıl ise henüz 16 günde gelen rekolte beyanı 63 bin ton civarında. 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi toplamda 100 bin ton seviyesinde rekolte beyanı geleceğini tahmin ediyoruz. Bu bir rekor. Ortaklarımızın ana taahhüt toplamı 130 bin tondur."

"Söylentilere kulak asmayın"

Hidamet Asa, piyasada oluşturulmak istenen algı ile ilgili zeytin üreticilerini uyardı. Asa, "'Piyasada zeytin fiyatları düşecek, fiyatlar geri gelecek, zeytin almayın' gibi söylentiler yayılmak isteniyor. Bu algıya karşı üreticilerimiz dikkatli olsun, Marmarabirlik'ten gelecek açıklamaları takip etsin. Üreticinin sigortası olan Marmarabirlik, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ortaklarının emeğini gözetip, koruyacaktır. Üreticimiz panik yapmasın. Yaklaşık 4 aydır ülke genelinde neredeyse tüm bayilerimizi ve o bölgede bulunan marketleri ziyaret ettik. Üreticimizden 1 kg daha fazla ürün alabilmek için sahada gerekli çalışmaları yaptık, piyasanın nabzını tuttuk" dedi.

"Üreticilerimiz hasat konusunda acele etmesin, hasadın zamana yayılması onların menfaatine olacaktır" diyen Başkan Asa, "Stoklarımızda orta ve ince tane zeytin olmaması bizim için büyük bir avantaj. Geçtiğimiz yıla göre iri dane zeytin daha az olacak. 2025 yılında iri danede oluşacak açığı stoklarımızla kapatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üreticimizin yanında olacağız

Ürün alım fiyatları ile ilgili de bilgi veren Hidamet Asa, "Piyasada geçtiğimiz yılın ham zeytin fiyatlarına zeytin satıldığını görüyoruz. Tarım ürün fiyatlarının neredeyse tamamının geri geldiği bir dönemde Marmarabirlik olarak hedefimiz, bir önceki yılın fiyatlarını muhafaza etmek. Marmarabirlik her yıl olduğu gibi geçen yıl da üreticisine yüksek kazanç sağladı. Bu sene de üreticimizin yanında olacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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