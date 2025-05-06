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Marmarabirlik'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız Oldu

Marmarabirlik'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız Oldu
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) yeni yönetim kurulu başkanını Ali Yıldız olarak belirledi. Genel kurul sonrasında yapılan ilk toplantıda Ali Yıldız başkanlık görevine getirildi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin ( Marmarabirlik ) yeni yönetim kurulu başkanı Ali Yıldız oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda gerçekleşen genel kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Yıldız getirildi.

Dünyanın önemli zeytin üretim birliklerinden olan Marmarabirlik'te başkan vekilliğini Mustafa İlgen, yönetim kurulu üyeliklerini ise Kemal Dinç, Hidamet Asa, Osman Bostancı ve Enis Edin üstlendi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi
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