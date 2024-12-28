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Marmarabirlik'in İhracat Hedefleri Belli Oldu

Marmarabirlik'in İhracat Hedefleri Belli Oldu
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Marmarabirlik, 2024 yılı için 32 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı ve 2025 için hedefini 37 milyon dolar olarak belirledi. 2026 yılında ise 40 milyon dolar eşiğini aşmayı planlıyor.

Marmarabirlik olarak 2024 yılında 32 milyon dolar ihracat rakamına ulaştıklarını açıklayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2025 yılındaki ihracat hedefini 37 milyon dolar olarak belirlediklerini söyledi. Asa, 2026 yılında ise 40 milyon dolar eşiğini aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Marmarabirlik 2025 yılı ile ilgili dış ticaret hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. Yıl sonu rakamlarına göre belirlenen hedeflerin üzerine çıkan Marmarabirlik, takvim yılı bazında 28 Aralık (bugün) itibariyle gerçekleşen ihraç ve ihraç kayıtlı dış ticaret rakamını 32 milyon dolar olarak açıkladı. Hidamet Asa, "Doğal fermantasyon yöntemi ile üretim yapan dünyadaki tek ülkeyiz. Hedef tüketici kitlemiz ağırlıklı olarak etnik nüfus olmasına rağmen ihraç ve ihraç kayıtlı olarak 7 bin ton satışla hedeflediğimiz ihracat miktarına ulaştık" dedi.

İhracat yapılan ülke sayısını her yıl arttırdıklarını belirten Başkan Asa, özellikle Lidl, Kaufland, Wallmart, Real, Coles, Woolworths, Auchan, Novus, Metro, X5, Magnet, Azbuka Vkusa, Bingo, Albert Heijm, Rewe, Edeka ve Korzinka gibi ulusal zincir mağazalarının raflarında Marmarabirlik'in yer aldığını ve ürün çeşitliliğini arttırması ile birlikte aranan bir marka haline geldiğini dile getirdi.

Hedefimiz Türk Cumhuriyetleri'nde büyümek

2024 yılında Türk Cumhuriyetleri'ni hedef bölge olarak seçtiklerini belirten Asa, 2024 yılında ziyaret edilen Özbekistan, Türkmenistan ile duygusal bağımız olan Bosna Hersek'te yıllık ortalama on tonlar seviyesinde olan satışları, 300 tonlara çıkardıklarını bildirdi. Önümüzdeki yıl 70 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini ve Marmarabirlik'in global bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Asa, "Geçtiğimiz yıl hasat edilen ürün iri kalibreli olması, orta ve ince dane olmamasına rağmen satış miktarı ve döviz getirisi olarak Marmarabirlik'e büyük katkı sağlamıştır" açıklamalarında bulundu.

2025'te 37 milyon dolar ihracat

Yapılan ihracatın gelirleriyle elde edilen 1,15 milyar TL'lik döviz getirisinin Marmarabirlik'in bütçesine çok büyük destek olduğunu belirten Asa, "Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan verilere göre bir kilogram zeytinin ihracat ortalaması 2,70 dolar olmasına rağmen Marmarabirlik'in yapmış olduğu ihracat 4,91 dolardır. Yine Ege İhracatçılar Birliği verilerine göre ülke olarak 2024 yılında ihracatta zeytin- zeytinyağı sektöründe yüzde 22'lik düşüş yaşanmış olmasına rağmen Marmarabirlik önceki iş yılına göre 32 milyon dolar ile hedeflenen ihracat rakamına ulaştı. Bu başarının yakalanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" sözlerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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