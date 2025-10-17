Marmara'daki Küçük Balıkçılara 40 Milyon Lira Destek

Küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi kapsamında müsilaj oluşumu görülen ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan bazı illerde balıkçılara yaklaşık 40 milyon liralık ilave destek ödemesinde bulunulacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj oluşumundan olumsuz etkilenen küçük ölçekli kıyı balıkçılarının kayıplarının azaltılması amacıyla özel destekleme hazırlığı yapıldı.

Bu kapsamda, Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da kayıtlı ve geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip 12 metreden küçük balıkçı gemilerine, 2025 yılı için gemi başına küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi birim destek tutarı kadar ilave ödemede bulunulacak.

Söz konusu illerdeki 12 metreden küçük balıkçı gemileri için yaklaşık 40 milyon lira ilave destek sağlanacak.

"Destekliyoruz"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, küçük ölçekli balıkçıların dünyada desteklendiğini, her türlü sıkıntılarında devletlerin destek verdiğini söyledi.

Özkaya, balıkçılara bu kapsamda sağlanacak desteklerin çok iyi olduğunu belirterek, "Çünkü gerçekten bu müsilajdan dolayı denize çıkamıyorlar, attıkları ağları kaldıramıyorlar, ağları bulamıyorlar." dedi.

Büyük teknelerin Türkiye'nin her yerine gidebildiğini, onların bir sıkıntısının bulunmadığını vurgulayan Özkaya, küçük balıkçıların ise istedikleri yerde avlanamadığını anlattı.

Özkaya, daha önce 12 metreye kadar olan balıkçı gemilerinin 12 bin lira destekleme tutarı aldığını ve şimdi bunun 24 bin liraya yükseltildiğini dile getirerek, "Yani en azından eline bir para geçmiş olacak. Böyle destekleri, hele hele küçük balıkçıya, geleneksel balıkçıya destekleri her zaman destekliyoruz." diye konuştu.

Ödemelerin bir program dahilinde en kısa sürede yapılmasının doğru olacağına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekten oradakiler zor durumda. Ellerine biraz para geçsin. Onun için de mutlu olurlar. Dünya bunu çok güzel yapıyor. Bu desteğin dışında mesela uzatma ağlarını yunuslar parçalıyor. Onlar da kendini korumak, beslenmek için ağları parçalıyor, oradaki balığı alıyorlar. Yunuslara bir şey yapamıyoruz. Çünkü dünya koruyor, biz de koruyoruz. Ama bunun için yunus kovucu dediğimiz 'pinger'ler var. Devlet alsın 10 bin adet dağıtsın balıkçıya. Balıkçı 60-70 bin liralık ağ yapıyor, ertesi gün ağı kullanılamaz hale geliyor. O da çok büyük bir destek, böyle destekler çoğaltılabilir. Ağ gibi araç gereçler de küçük ölçekli balıkçıya, yeşil ruhsatı varsa geçimini de bu işten sağlıyorsa yüzde 10, yüzde 20 gibi iskontolu aldırılabilir. Devletin bu konudaki her türlü desteğini biz de destekliyoruz."