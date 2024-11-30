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Marmara Bölgesi'nde Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı Gerçekleştirildi

Marmara Bölgesi'nde Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı Gerçekleştirildi
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen TechUP 2024 Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı, Marmara Bölgesi'ndeki girişimcilere yenilikçi projelerini tanıtma ve destek alma fırsatı sağladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, kalkınma ajansları aracılığıyla Marmara Bölgesi'nde ikamet eden ya da faaliyet gösteren girişimcilere yönelik düzenlenen "TechUP 2024 Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı" gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) yapılan açıklamaya göre, program, BEBKA ve DOMİNO Ventures tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) işbirliğiyle düzenlendi.

"TechUP 2024 Teknoloji Odaklı Hızlandırma Programı" kapsamında, geleceğe yön veren 10 yenilikçi girişim, yatırımcılarla bir araya gelerek girişimlerini tanıtma ve destek alma fırsatı buldu.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkanlarını geliştiren girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ekosistemin gelişmesi adına yürüttükleri programlardan birinin Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı (TechUP) olduğunu aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Bu yıl programımıza PoC (proof of concept) süreçlerini de ekledik. Bu sayede girişimciler, geliştirdikleri yenilikçi ve teknolojik ürünlerini Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde sunma ve uygulama imkanı kazanarak müşteri ve yatırım olanaklarını artırabilecek. Yeni nesil teknoloji ürünlerini tüm dünyaya tanıtmayı ve global pazarlara açılmayı hedefleyen Türk teknoloji girişimcilerinin dünyanın önde gelen yurtdışındaki girişimcilik etkinliklerine katılmalarını sağlıyoruz. Girişimcilik ekosistemini geliştirmek için bölgemizdeki paydaşlarımızla birlikte çalışmaya ve bundan sonraki süreçte de girişimcilerin ve yeni fikirlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz."

DOMİNO Ventures Yönetici Ortağı Yağız Karadeniz de TechUP programı kapsamında, 3 ay boyunca düzenlenen eğitimler ve birebir görüşmeler sayesinde girişimcilerle yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Ekibimiz, onların karşılaştığı problemlerle ilgilendi, büyüme süreçlerini değerlendirdi ve farklı perspektifler sundu. Türkiye'de girişimciler için fon bulmak zaman zaman zorluklar oluşturabiliyor. Devletin bu tür destek programlarını artırarak sürdürmesi, girişimcilik ekosisteminin büyümesi için kritik öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi
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