UEDAŞ olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuzda

UEDAŞ olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuzda
Güncelleme:
Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, UEDAŞ enerji ekipleri muhtemel arızalara karşı yoğun bir mesai harcıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, sahada görev yapan enerji ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bursa'da gece saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar sonrası UEDAŞ, elektrik şebekesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla saha ve dijital sistemler üzerinden 7-24 izleme, kumanda ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Muhtemel arızalara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için ekipler sahada yoğun mesai yapıyor.

Olumsuz hava şartlarına karşı tüm operasyonel süreçlerini önceden planlayan UEDAŞ, Bursa'da 457 kişilik saha ekibi ve geniş araç filosuyla görev başında bulunuyor. Vatandaşlara kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak için çalışmalarını sürdüren UEDAŞ, gelişmeleri anlık olarak takip etmeye devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
