MARKA'dan 27 projeye "teknik destek" konusunda kaynak sağlanacak

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından "Teknik Destek Programı" kapsamında bu yıl ocak-şubat dönemi için 27 proje destek almaya hak kazandı.

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova bölgesinde faaliyet gösteren kurumun hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, salgın nedeniyle bir süre ara verdikleri Teknik Destek Programı imza törenlerini tekrar başlattıklarını bildirdi.

Kalkınma ajanslarının katkısıyla proje yazma kültürünün oluştuğuna işaret eden Çöpoğlu, Doğu Marmara'da yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için 2010 yılından bu yana çeşitli destek enstrümanlarıyla faaliyetler yürütüldüğünü, bu enstrümanlardan birinin de doğrudan beşeri sermayeyi hedef alan ve bu sayede kurumların hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan teknik destek programı olduğunu söyledi.

Çöpoğlu, programın bölgede kar amacı gütmeyen kurumların bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntıyla karşılaştıkları ve yerine getiremedikleri çalışmalara destek vermek amacıyla yürütüldüğünü anlattı.

"Bu yıl desteklenecek faaliyetlere 2,5 milyon lira kaynak tahsis edildi"

Doğu Marmara Bölge Planı ile belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda bölgenin kurumsal kapasitesini, insan kaynağını, katma değerli üretim ve hizmetlerini, uluslararası alanda iş birliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere eğitim ve danışmanlık desteği verildiğini aktaran Çöpoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bölgede 2010 yılından bu yana 11 Teknik Destek Programı yürütüldü. 12'ncisi ise yürütülüyor. Bölgeye toplam 7 milyon 790 bin 244 lira tutarında kaynak tahsis edildi. Bu kaynakla 722 proje desteklendi. Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleriyle şu ana kadar 28 farklı temada toplam 72 bin 500 kişiye eğitim verildi. MARKA, 2022 yılı Teknik Destek Programı ile insan kaynaklarına yatırıma devam ediyor. Bu yıl için desteklenecek faaliyetlere yönelik 2 milyon 500 bin liralık kaynak tahsis edilmiştir."

Teknik Destek Programı kapsamında ocak-şubat döneminde bölgeden 34 başvuru alındığını aktaran Çöpoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgenin insan kaynağı, kurumsal kapasite, üretim ve hizmet kalitesi ile dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti talebinde bulunan toplamda 27 proje, yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. 2022 yılının ocak ve şubat döneminde 34 başvuru vardı, bunlardan 27'si başarılı bulundu. Yani yüzde 70-80'leri bulan bir başarı."

Çöpoğlu, konuşmasının ardından proje desteği almaya hak kazanan kurum temsilcileriyle protokol imzaladı.