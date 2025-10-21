Haberler

Marella Discovery 2 Lüks Kruvaziyer Gemisi Alanya'ya Ulaştı

Bahama Bandıralı Marella Discovery 2, Alanya'ya gelerek 1788 yolcusu ve 728 mürettebatıyla limana demirledi. Gemiden inen yolcular, Alanya'nın tarihi ve turistik bölgelerini gezmeye başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Bahama Bandıralı 'Marella Discovery 2' adlı lüks kruvaziyer yolcu gemisi öğle saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden olan Alanya'ya sabah saatlerinde Bahama Bandıralı 'Marella Discovery 2' isimli lüks kruvaziyer gemisi limana ulaştı. Limana demir atan yolcu gemisinde bin 788 yolcu ve 728 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Bodrum'dan gelen lüks kruvaziyer yolcu gemisi akşam saat 18.30 sıralarında Limasol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
