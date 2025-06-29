Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Marmaris'e Demir Attı

Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery 2", 1840 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Santorini Adası'ndan gelen 265 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu İngiliz 1840 yolcu ve 740 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Girit Adası'na hareket edeceği öğrenildi.