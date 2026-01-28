Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik: "Yumurtada İhracat Kısıtlamaları Kaldırılmalı"

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN ) - Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, gıda enflasyonunu dengelemek ve yumurta arzını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen sofralık yumurta ihracatına yönelik kısıtlamaların bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

Hatip Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yumurta firmalarının Dubai başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki sözleşmelerini bir bir kaybettiğini belirtti. Getirilen kotaların ihracat kanallarında daralma yaratırken, iç piyasada ürün fazlası ile karşı karşıya kalan sektörün neredeyse maliyetine ticaret yaptığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesinin devamı için yumurta ihracatına yönelik uygulanan kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuş gribi nedeniyle sofralık yumurta ihracatına getirilen kayıtlı ticaret ve izin uygulaması, Mardin'de ihracata yönelik üretim yapan firmaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. İhracatta uygulanan kotalar nedeniyle anlaşmalarını kaybeden firmalar, yurt içi fiyatların düşmesiyle birlikte de kapasite düşürerek, yeni yatırımlarını askıya alıyor.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında tüm dünyada etkili olan kuş gribi nedeniyle yumurta arzında yaşanabilecek azalış ve buna bağlı olarak yurt içi fiyatlarda oluşabilecek artışı engellemek amacıyla sofralık yumurta ihracatına getirilen kısıtlamalar, Mardin'de üretim yapan yumurta üreticilerini olumsuz etkiliyor. Ürün arzındaki artışa rağmen ihracat kısıtlamalarının devam etmesi yurt içi fiyatları düşürürken, ihracattaki kota sınırlamaları nedeniyle sektör kapasite artışı yatırımlarını durdurdu. Son yıllarda hayata geçirilen 10 modern tesis yatırımıyla yumurta sektöründe önemli bir üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Mardin'deki üreticiler de yeni tesis yatırımlarını rafa kaldırdı."

"Mevzuatlarda sınır illerinin özel ihracat ihtiyaçları göz önüne alınmalı"

Kayıtlı ihracat uygulamasının bürokratik süreçleri uzattığını ve sipariş teslim sürelerini zorlaştırdığını bildiren Çelik, "Uygulanan kotalar firmalarımızın uluslararası alıcılar nezdinde güven kaybına yol açıyor. Başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumların, Mardin gibi üretim üssü olma yolunda ilerleyen sınır illerinin özel ihracat koşullarını dikkate alarak düzenlemeleri gözden geçirmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Mardin'de büyük ölçekli üretim yapan 10 yumurta çiftliği bulunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kentin günlük yumurta üretim kapasitesi 1 milyon adede kadar geriledi. Şehrimizde aktif yumurta üreten kanatlı hayvan sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 16 azaldı. 2024 yılında 2 milyon 887 bin 696 olan kanatlı hayvan sayımız, 2025 yılında 2 milyon 425 bin 177 adede geriledi. Firmalarımız boş kümesleri olmasına rağmen ticari istikrarsızlık nedeniyle damızlık hayvan yatırımlarını yapmıyor. Kümesler boş kalırken kırsaldaki değer zincirimiz de zarar görüyor."

"Kısıtlamalar, kırsal kalkınma hızını yavaşlatıyor"

Sürecin yalnızca yumurta firmalarını değil, Mardin'deki istihdamı, yem tedarik zincirini ve tarıma dayalı sanayi ekosistemini de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Çelik, şunları söyledi:

"Kırsal alanlarda faaliyet gösteren yumurta çiftliklerimiz bölge ekonomisi açısından stratejik öneme sahiptir. Bu işletmeler yalnızca yumurta üretimi yapmıyor; yem üreticilerinden nakliyecilere, ambalaj ve paketleme tesislerinden veteriner hizmetlerine kadar geniş bir ekosistemi ayakta tutuyor. Üretimde yaşanan her daralma, doğrudan istihdam kaybına ve kırsalda gelir azalmasına yol açıyor. Mevcut belirsizlik ortamı devam ederse, Mardin'de son yıllarda oluşturulan tarımsal üretim altyapısının ve kırsal kalkınma kazanımlarının zarar görmesinden endişe ediyoruz."