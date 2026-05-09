Mardin'de 6 kilogram kaçak salep orkidesi yumrusuna el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de yaklaşık 6 kilogram kaçak salep orkidesi yumrusu ele geçirerek, izinsiz toplayan iki kişiye büyük para cezası uyguladı. Ele geçirilen yumrular, doğal yaşam alanlarına ekilmeye başlandı.

Ekipler tarafından kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, iki farklı noktada doğadan izinsiz toplanmış yaklaşık 6 kilogram salep orkidesi yumrusu ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"El konulan yumrular, yeniden doğal yaşam alanlarına ekilmeye başlandı. Nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerini izinsiz toplayan iki kişiye, kişi başı 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı. Doğal mirasımızı korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
