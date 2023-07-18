Mardin'in Ömerli ilçesinde 320 dönüme ekili patates tarlasından günde 200-300 ton hasat yapılıyor. Patates hasadının başlaması, tarım sektörüne olan güveni artırırken, bölgenin tarımsal potansiyelini de ortaya koyuyor.

- Mardin'de 320 dönüm patates tarlasından günde 200-300 ton hasat yapılıyor

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde 320 dönüme ekili patates tarlasından günde 200-300 ton hasat yapılıyor.

Ömerli ilçesinde tarım sektöründeki önemli ürünlerinden patates hasat sezonu başladı. Çiftçiler, yıl boyunca emek verdikleri tarlalarında büyük bir heyecanla patatesleri toplamaya başladı. Bu yılın hasat sezonunda beklenen verimlilik ve kalite, çiftçileri ve bölge halkını umutlandırıyor. Patates hasadının başlaması, tarım sektörüne olan güveni artırırken, bölgenin tarımsal potansiyelini de ortaya koyuyor.

Üretici Yusuf Erhat, 16 senedir burada patates ektiğini ve batı illerinden daha uygun fiyata sattıklarını söyledi.

Patatesin kilosunu 10 liradan sattığını belirten Erhat, "Madeleine cinsi patatesimiz, kızartma içindir. Bizim toprağımız kırmızı olduğu için Nevşehir, Afyonkarahisar patatesinden daha kaliteli bir patatestir. 320 dönüm arazi ektik, günlük ortalama 200 veya 300 ton patates çıkıyor. Bu sene çok bereketli oldu" dedi.