Maraş Çöreğine AB Tescili

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildiğini duyurdu. Hisarcıklıoğlu, AB sürecinde 41 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilmesini değerlendirerek, "AB süreci devam eden 41 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Maraş çöreğinin, AB'den coğrafi işaret tescili alan 44. ürün olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Kahramanmaraş'a ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 41 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli diğer ürünler şöyle sıralandı:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı, Maraş çöreği"

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
