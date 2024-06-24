Üye Girişi
Haberler

Manyas'ta Hububat Hasadında Verim Düşüklüğü Yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yapılan hububat hasadında verim düşüklüğü yaşandığı belirtildi. Yağışlar nedeniyle ekim mevsiminde tava gelmemiş ve saman üretimi olumsuz etkilenmiştir.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadı devam ederken, verim düşüklüğü yaşandığı belirtildi.

60 bin dekar hububat ekiminin yapıldığı Manyas ilçesinde hububat hasadında yüzde 60'a ulaşıldığı, verimlerin ise dekar başına ortalama 250-300 kilogram arasında değiştiğini açıklayan Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, hasat verimindeki azlığın ekim mevsiminde yağışlar yüzünden yaşandığını ifade ederek, "Tava gelmemiş ekim yapılmak zorunda kaldı. Bu da saman üretimine olumsuz yansıdı. Dekar başına 4-6 balya arasında saman çıktı" dedi. .

Biçerdöğer biçim fiyatlarının dekar başına 230 liradan belirlendiğini, saman fiyatlarının ise balya başına 25 lira olarak belirlendiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden "Şu anda Bandırma Ticaret Borsası buğdayın kilosunu 8 liradan satın alıyor, önümüzdeki çarşamba günü geçen yıllarda olduğu gibi kırsal Akçaova Mahallemize hububat alım merkezini hizmete sokacaktır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Balıkesir Manyas Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title