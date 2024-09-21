Üye Girişi
Haberler

Manyas'ta Çeltik Hasadı Başladı, Verimler Üreticiyi Sevindiriyor

Manyas'ta Çeltik Hasadı Başladı, Verimler Üreticiyi Sevindiriyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 80 bin dekarlık alanda çeltik hasadı başladı. Çeltik verimleri yüksek olurken, üreticilerin maliyet kaygıları devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapması bekleniyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 80 bin dekarlık alanda çeltik hasadı başladı.

Ülkemizin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Manyas'ta, mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin 120 günlük yetişme sürecinin ardından hasada başlandı. Verimlerin üreticiyi sevindirdiği bölgede, fiyat dengesinin sağlanması ve üreticinin mağdur olmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapması bekleniyor. Geçen yıl 70 bin dekarda ekim yapıldığını belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı ve çeltik üreticisi Kudret Özden, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Verimlerimiz oldukça iyi. Kendim de 500-600 dekarlık bir alanda çeltik ekimi yapıyorum. İki çeşit çeltik ektik; orta taneli (Osmancık) ve iri taneli (Baldo) çeşitleri. Ortalama verim, biçtiğim alanlarda dekara 850-900 kilogram arasında değişiyor. Şu anda tüccarlar, orta taneli çeltiği 22-23 lira, iri taneli baldo türünü ise 28 liradan alıyorlar. Fiyatlar 2-3 lira daha yüksek olsa daha iyi olurdu. İlçemizde sulama alanları arttıkça çeltik ekimi de buna paralel olarak artıyor. Ancak maliyetlerimiz çok yüksek; bir dekarlık maliyet 13-14 bin lira arasında. Tarla kira bedelleri ise dekar başına yıllık 4 bin ile 8 bin lira arasında değişiyor. Bu yıl biçerdöver ücretini de dekar başına 800 lira olarak belirledik" dedi.

Üretici Ekrem Erdoğan ise, "Efe cinsi çeltik biçiyoruz, verimler güzel, 800-900 kilogram arasında verim alıyoruz, Allah bereket versin. Ancak maliyetlerimiz çok yüksek; bir dönümün maliyeti 15 bin lirayı buluyor. Fakat fiyatlar beklentimizin altında kaldı. 25 liradan aşağı düşmez diyorduk, şu anda 22,5 liradan alıyorlar. Ofisin açılmasını bekliyoruz. Geçen yıl zaten 22 liradan satış yapmıştık" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi Yerel Haberler Ekonomi Güncel Çeltik Manyas Tarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });