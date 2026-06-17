Haberler

Manisa'nın üretim ve istihdam gücü değerlendirildi

Manisa'nın üretim ve istihdam gücü değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, işadamlarıyla bir araya gelerek kentin sanayi potansiyelinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda üretim, istihdam ve kamu-özel sektör iş birliği ele alındı.

Manisalı işadamları tarafından düzenlenen "Manisa Sanayisinde İmalat ve İstihdam" konulu toplantıya katılan Vali Vahdettin Özkan, Manisa'nın üretim gücünün ve sanayi potansiyelinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Manisa Sanayisinde İmalat ve İstihdam" konulu istişare toplantısında işadamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Manisa'nın sanayi potansiyelinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdamın güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

İşadamlarıyla bir araya gelen Vali Özkan, Manisa'nın üretim gücünün ve sanayi potansiyelinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin, şehrin ekonomik rekabet gücünün artırılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Vali Özkan, üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayan tüm girişimcilere teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, sanayi sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ile Manisa sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmayı da ziyaret eden Vali Özkan, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Vali Özkan, işletmelerin faaliyetleri, üretim kapasitesi ve istihdama sağladıkları katkılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi

Tavuk şirketlerine kayyum kararıyla ilgili yeni gelişme

'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

Bu adam inanılmaz? İlk yarı durdu ikinci yarı rakibin içinden geçti
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Meclis'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi'nde

Meclis'in tatil takvimi değişti! Gözler 12. Yargı Paketi'nde
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı
Bir şehir ayakta! 14 yaşındaki çocuğu istismar eden 6 kişi tutuklandı

Şehri ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu