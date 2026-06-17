Manisa'nın üretim ve istihdam gücü değerlendirildi

Manisalı işadamları tarafından düzenlenen "Manisa Sanayisinde İmalat ve İstihdam" konulu toplantıya katılan Vali Vahdettin Özkan, Manisa'nın üretim gücünün ve sanayi potansiyelinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Manisa Sanayisinde İmalat ve İstihdam" konulu istişare toplantısında işadamlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Manisa'nın sanayi potansiyelinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdamın güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

İşadamlarıyla bir araya gelen Vali Özkan, Manisa'nın üretim gücünün ve sanayi potansiyelinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin, şehrin ekonomik rekabet gücünün artırılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Vali Özkan, üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayan tüm girişimcilere teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, sanayi sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ile Manisa sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmayı da ziyaret eden Vali Özkan, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Vali Özkan, işletmelerin faaliyetleri, üretim kapasitesi ve istihdama sağladıkları katkılar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı