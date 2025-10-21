Haberler

Manisa Ticaret Borsası'nın Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Manisa Ticaret Borsası'nın Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı
Güncelleme:
Manisa Ticaret Borsası, Anafartalar Mahallesi'nde yeni hizmet binasının temelini atma töreni düzenledi. 4 katlı olarak inşa edilecek bina, yer altı otoparkı, laboratuvarlar ve konferans salonu ile modern bir tasarıma sahip olacak.

Manisa Ticaret Borsasının yeni hizmet binasının temeli atma töreni gerçekleştirildi.

2. Anafartalar Mahallesindeki şantiye alanında düzenlenen törene Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Yapılan duanın ardından konuşan Sadık Özkasap, "Binamız 4 katlı olacak. Yer altı otoparkı, laboratuvar bölümleri ve konferans salonu ile modern bir yapıya sahip olacak." dedi.

Törenin sonunda yeni hizmet binasının temeli atıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Ekonomi
