Manisa Ticaret Borsası'nın Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Manisa Ticaret Borsasının yeni hizmet binasının temeli atma töreni gerçekleştirildi.

2. Anafartalar Mahallesindeki şantiye alanında düzenlenen törene Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Yapılan duanın ardından konuşan Sadık Özkasap, "Binamız 4 katlı olacak. Yer altı otoparkı, laboratuvar bölümleri ve konferans salonu ile modern bir yapıya sahip olacak." dedi.

Törenin sonunda yeni hizmet binasının temeli atıldı.