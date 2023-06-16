Manisa Selendi'de Kiraz Hasadı Başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Selendi'de son yıllarda ekonominin can damarı haline gelen tadıyla ve aromasıyla dikkat çeken kirazın hasadı başladı. Eskin Mahallesinde başlanan kiraz hasadı beklenilen rekoltede olmamasından dolayı üreticileri de sıkıntıya soktu.

Mevsim normalinden fazla yağan yağmurlardan dolayı kirazlarda çatlamaların fazla olduğunu belirten üreticiler, ihracatlık kirazların çatlamalardan dolayı iç pazar fiyatına satıldığını belirtti. Eskin Mahallesinde kurulan pazarı ziyaret eden İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş da üreticilere bereketli kazançlar dileyerek, yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti. Okumuş, "Son zamanlarda meyvecilik ile öne çıkan ilçemizde yetiştirilen ve ihraç değeri yüksek olan kirazın katma değeri yüksek ve ilçemiz tarım ürünleri içinde de ekonomik anlamda önemli bir yeri var" dedi.

Kaymakam Okumuş, Eskin Mahallesi sakinleriyle sohbet ederek kiraz bahçelerini gezdi. Eskin Mahalle Muhtarı Yasin Uygun ve İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan da Kaymakam Okumuş'a eşlik etti. - MANİSA