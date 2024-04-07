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Manisa Sarıgöl'de Yazlık Sebzelerin Fidanları Toprakla Buluşuyor

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yazlık sebzelerin fidanları toprakla buluşturulmaya başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde yazlık sebze yetiştiriciliği yapan çiftçilerin hummalı çalışması başladı. Çiftçiler yaza hazır olacak sebzelerin fidanlarını toprakla buluşturuyor. Sebze üretimi yapman çiftçi Kadir Yiğittop kendisinin yetiştirdiği acı-tatlı biber ve domates fidelerini 10 dönümlük tarlasına dikmeye başladı. Yıllardır sebze üreticiligi yaptığını belirten Yigittop, "Sarıgöl'de her yıl ilk önce yazlık sebze dikimini yapmaktayım. Bu yıl 10 dönümlük tarlaya 4 bin acı, 3 bin bin tatlı biber ile 5 bin fidan domates dikimi için bir haftadır çalışıyoruz. Haziran ayında inşallah bibelerimiz hazır olur. Diktigimiz biber ve domateslerin ayrıca ürün hasadını yıl sonuna kadar da bakımı yapılıyor" dedi.

Sarıgöl'de üzümcülüğün yanı sıra yazlık sebze üretiminin de oldukça popüler olduğunu söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ve çevresinde yazlık ve kışlık sebze sebze üretimi yapan yapan Emcelli, Afşar Yukarikocaklar, Guneydamlari, Bahadırlar mahallesinde sebzecilik tarımı oldukça yoğun. Emcelli gibi bazı mahallelerimizde de serada sebze üretimi de yapılıyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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