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Manisa Sarıgöl'de yağmura rağmen Çekirdeksiz Sultaniye Üzümlerinin hasadı sürüyor

Manisa Sarıgöl'de yağmura rağmen Çekirdeksiz Sultaniye Üzümlerinin hasadı sürüyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kasım ayının ortasında yağmurlu havada Çekirdeksiz Sultaniye Üzümlerinin hasat çalışmaları devam ediyor. Üreticiler, üzümlerini büyük bir özveriyle toplarken, bu yılki hasadın bereketli olduğu belirtiliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kasım ayının ortasında yağmurlu ve ve soğuk bir havada örtü altında bekletilen Çekirdeksiz Sultaniye Üzümlerinin hasadı devam ediyor. Yağmurluklarını giyen işçiler bir yandan kesim yaparken kesilen üzümler de diğer taraftan kasalarla kamyonlara yüklenerek gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarını süslemeye devam ediyor.

Türkiye'nin üzüm ambarı olan Manisa'da temmuz ayında başlayan hasat aralık ayının sonuna kadar bazen de ocak ayının ilk haftalarına kadar devam ediyor. Temmuz ayında örtü altına alınmaya başlayan bağlardaki üzümler üstlerine örtülen örtü sayesinde hem dalında hem de taze olarak kesilmeyi bekliyor.

Sarıgöl'ün Aşağıkoçaklar Mahallesindeki Murat Erbaş'a ait üzüm bağında da sabahın erken saatlerinde hasat çalışmalarına başlandı. Bağda taze bir şekilde bekletilen üzümler yağmurluklarını giyen işçiler tarafından özenle kesilip ayıklanarak kasalarla kamyonlara yükleniyor. Özcan Akdağ isimli tüccar tarafından alınan üzümler kamyonlarla yurdun dört bir yanındaki pazar ve marketlerdeki tezgahlarda yerini alırken, bağda çalışan işçiler kasım ayının 17'sinde olmalarına rağmen bağlarda yağmurda çamurda çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yağmura rağmen üzümünü kestirmeye devam eden üretici Murat Erbaş, "Aylardan kasım. Kasım ayında açık buzhane gibi üzümlerimiz birbirinden güzel. Allah bereketini versin. Gerçekten çok güzel bir iklimde yaşıyoruz. Üzümlerimiz güzel, insanlarımız güzel. Allah herkese bereket versin. Nice kazançlara Allah yedirmeyi nasip etsin eşimizle dostlarımızla birlikte" dedi.

Sarıgöl ve çevresinde yağmurlu havaya rağmen hasat devam ederken ilçenin birçok bölgesinde hala örtü altında kesimi bekleyen tonlarca üzüm olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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