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Sarıgöl'de erkence üzüm hasat dönemi yaklaşıyor

Sarıgöl'de erkence üzüm hasat dönemi yaklaşıyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde erkenci üzüm çeşitlerinde hasat heyecanı başladı. Tarım ekipleri bağlarda denetimleri artırırken, üreticilere hasat öncesi uyarılarda bulunuyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde erkenci üzüm çeşitlerinde hasat heyecanı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bağlarda kontrollerini artırırken, üreticilere de hasat öncesi uyarılarda bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sofralık kaliteli üzüm çeşitleriyle üretim yapılan bağlarda erkenci üzüm çeşitlerinin hasat dönemi yaklaşırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Temmuz ayında başlayan erkenci üzüm sezonu öncesinde yaklaşık 10-15 gün içerisinde hasat yapılması beklenen bağlarda teknik ekipler incelemelerde bulunuyor. Ekipler, üreticilere hasat öncesinde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirme yapıyor.

Sarıgöl'de erkenci üzüm çeşitleriyle başlayacak hasat sezonu, ilerleyen dönemlerde sultaniye üzüm hasadıyla devam edecek. İlçede üzüm hasadı yıl sonuna kadar sürerken, üreticiler verimli bir sezon için çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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