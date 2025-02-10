Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde zeytin ağaçlarının budama işlemleri başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve mahallelerinde zeytin ağaçlarının budamasına yoğun bir şekilde başlandı.

Sarıgöl ilçesi ve zeytin üretimin yaygın olduğu Afşar, Çavuşlar, Karacaali, Emcelli, Selimiye gibi önemli mahallelerdeki zeytin ağaçlarının budamasının önemli olduğunu ifade eden zeytin üreticisi Mustafa Akciğer, "Zeytin ağaçları budama zamanında, iyi ve bilinçli budama yapılarak kaliteli zeytin elde edilir. Yıllarca zeytin ağaçlarımızı kendimiz budarız. Bu yıl kış mevsimi yağışlı geçmekte ve bu durum ağaçlar için oldukça faydalı oldu." dedi. - MANİSA