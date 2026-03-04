Manisa'nın simgesi 'Beyazfil' için çağrı

Manisa şehir merkezinde uzun süredir atıl durumda bekleyen, halk arasında 'Beyazfil' olarak bilinen eski SGK binasının geleceği yeniden gündeme geldi. Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yapının tekrar halkın kullanımına kazandırılması için Manisa protokolüne çağrıda bulundu.

Köse, Beyazfil'in yalnızca bir bina olmadığını, kentin Cumhuriyet dönemi mimari hafızasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bu yapı Manisa'nın ortak hafızasıdır. Yıllarca hem kamu hizmetine hem de sosyal yaşama ev sahipliği yaptı. Bugün etrafı çevrili, akıbeti belirsiz bir şekilde bekletilmesi kabul edilemez" dedi.

Binanın özelleştirme sürecine de değinen Köse, satış sonrası yaşanan hukuki tartışmaları hatırlatarak, "Beyazfil'in devri ve sonrasında gündeme gelen projeler kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturdu. Manisa halkı bu sürecin şeffaf yürütülmesini ve kamu yararının ön planda tutulmasını istemektedir" ifadelerini kullandı.

Yapının geçmişte kentsel sit alanı ve kültür varlığı kapsamında değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Köse, açılan davalar ve mahkeme kararları sayesinde yıkım girişimlerinin önüne geçildiğini vurguladı.

Binanın Cumhuriyet dönemi mimarisini temsil eden niteliklere sahip olduğuna dikkat çeken Köse, "Ayrıca bulunduğu alan itibarıyla kentsel sit kapsamında değerlendirilmiş, kültürel değer taşıdığı mahkeme kararlarıyla da ortaya konmuştur. Açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararları, yıkımın hukuken mümkün olmadığını göstermiştir. Bu da aslında yapının korunması gerektiğinin tescilidir."

Düşünce Rotası Derneği olarak önerilerini de paylaşan Köse, Beyazfil'in ticari bir projeye dönüştürülmesi yerine kamu odaklı bir işleve kavuşturulması gerektiğini savunarak şunları söyledi: "Manisa'nın merkezinde böylesine sembolik bir yapıyı sadece ekonomik değer üzerinden değerlendirmek doğru değildir. Burası kültür ve sanat merkezi, gençlik ve inovasyon merkezi, kent müzesi ya da çok amaçlı bir sosyal yaşam alanı olabilir."

"Beyazfil yeniden ışıklarını yakmalı"

Fatih Köse, açıklamasının sonunda, "Beyazfil, Manisa'nın merkezinde suskun bir anıt gibi bekliyor. Bu sessizliği hep birlikte bozabiliriz. Sivil toplum, yerel yönetimler ve devlet kurumları el ele verirse, Beyazfil yeniden ışıklarını yakar ve Manisa'nın kültürel kalbi olur." - MANİSA

