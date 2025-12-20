Yeni yıl üzümleri yola çıkmaya başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan yılbaşılık üzümlerin kesimine başlandı. İlçede "yeni yıl üzümü" üretimiyle tanınan üzüm üreticisi Musa Topdemir, bu yıl da geleneği bozmayarak 70 dönümlük çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağında hasada başladı.

Her yıl yeni yıl döneminde pazarlara üzüm sunmasıyla bilinen üretici Musa Topdemir, temmuz ayından bu yana örtü altında beklettiği dünyaca ünlü Coğrafi işaretli Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri keserek sevkiyata hazırladıklarını belirtti. Topdemir, yılbaşı sofralarını süsleyen üzümlerine olan talebin her yıl arttığını ifade ederek, "Üzüm deyince akla, tarihte kral, kraliçe, prens, prenseslerin güzelleşmek ve sağlıklı olmak için yedikleri tek meyve üzüm. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi dünyanın üzüm merkezi. Kış üzümlerimiz, şifalı kış üzümlerimizin kesimi başlamıştır. Yılbaşında örtü altı üzümler Sarıgöl'den gelecek. Şuan üzümlerimiz ilk olarak İzmir'de Ali Bodur kardeşimiz tarafından pazarlanacaktır" dedi. Tüccar Ali Bodur ile yapılan pazarlık sonucu Musa Topdemir üzümün kilosunu 50 TL'den sattı.

Yeni yıl üzümleriyle bölgede bir geleneği yaşattıklarını vurgulayan Topdemir, Sarıgöl üzümlerinin aroması ve dayanıklılığıyla tercih edildiğini söyledi. Üreticiler, yılbaşı öncesinde hasadın artarak devam edeceğini ve üzümlerin Türkiye'nin birçok ilindeki pazarlara gönderileceğini kaydetti. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılı üzümlerinin 2026 yılının ilk günlerinde de dalından kesilerek taze taze sofraları tatlandıracağı öğrenildi. - MANİSA