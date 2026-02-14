Haberler

Manisa'da üzüm bağlarında budama mesaisi

Güncelleme:
Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde önemli bir yere sahip Manisa'da, üreticiler yeni sezon öncesi üzüm bağlarını budamaya başladı. Doğru budamanın gelecek sezon verimini artıracağı vurgulanıyor.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Manisa'da üreticiler, üzüm bağlarında yeni sezon öncesi budama çalışmaları yapıyor.

Bağ bozumunun ardından kış döneminde dinlenmeye bırakılan üzüm bağlarında, sezon hazırlıkları kapsamında budama mesaisi başladı.

Sabahın erken saatlerinde yapraklarını döken asmaların arasına giren işçiler, ürün kalitesi ve verimi artırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Bağlarda erkek işçiler budama yaparken, kadınlar ise kesilen dalları askı olarak adlandırılan tellere iple bağlıyor.

Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı kentte, doğru budama işlemi büyük önem taşıyor.

İşçiler, gelecek sezonun verimini belirleyecek, üzerinde daha fazla meyve gözü bulunan sağlıklı ve taze asma çubuklarını bırakıyor, eski, zayıf ve az gözlü dalları keserek temizliyor.

Bir sonraki yılın meyvesini verecek dallar da kısa kesilerek göz şeklinde bırakılıyor. Bahar yaklaşırken bağ alanlarında hareketlilik artarken, binlerce dekarlık arazide eş zamanlı budama çalışmaları yürütülüyor.

Bağcılıkta üzümün yanı sıra asmanın diğer kısımları da ekonomiye kazandırılıyor. Üzüm meyvesi ve yaprağı pazarda alıcı bulurken, budama sırasında kesilen asma dalları kurutularak yakacak olarak değerlendiriliyor.

Turgutlu ilçesinde ailesine ait arazilerde çiftçilik yapan Burcu Sever Özgenç, üzüm bağlarında hasat sonrası çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Özgenç, doğru budamanın gelecek sezonun verimini önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak, "Yeni mahsul için güçlü dalları bırakıyoruz. Mayıs ayında bu bıraktığımız dallardaki yaprakları toplayacağız ve tekrar üzüm hasadımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kesilen asma çubuklarının da değerlendirilerek yakacak olarak kullanıldığını anlatan Özgenç, "Bağların üzümü, yaprağı, çubuğu her zerresi bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Ekonomi
