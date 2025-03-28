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Manisa'da Üzüm Bağlarında Bayram Hazırlığı

Manisa'da Üzüm Bağlarında Bayram Hazırlığı
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Sarıgöl'de, Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında Ramazan Bayramı öncesi yenileme çalışmaları hız kazandı. Üreticiler, eski telleri yenileyerek bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında Ramazan Bayramı öncesi hummalı bir çalışma başladı.

Üzüm üreticileri, bağ çubuklarını tellere bağlamak için aralıksız olarak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kışlık bakım çalışmalarını tamamlayan üreticiler, bir yandan tel germe ve eskiyen yüksek sistem bağların tellerini ekip çalışmasıyla Ramazan Bayramı öncesi tamamlamaya çalışıyor.

Tel germe işlemini özenle yapmaya çalışan tarım işçisi Ramazan Karahan, "Bağlarda yıllardır hizmet veren bağlarda yıpranmış olan telleri yenisiyle değiştirerek yeniliyoruz. Bir yandan bizler, diğer yandan bağ sahibi acele ediyoruz. Önümüz bayram, bitirmek için gayret ediyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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