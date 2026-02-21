Haberler

Salihli'de sert çekirdekli meyveler için 'Monilya' uyarısı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, sert çekirdekli meyvelerde görülen monilya hastalığına karşı üreticileri uyararak, çiçeklenme döneminde izlenmesi gereken ilaçlama takvimini açıkladı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, sert çekirdekli meyvelerde görülen monilya hastalığına karşı üreticileri uyardı. Müdürlük, özellikle kayısı, erik, şeftali, nektarin ve badem bahçelerinde çiçeklenme döneminin yakından takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, ilk ilaçlamanın yüzde 5-10 çiçeklenme döneminde, ikinci ilaçlamanın ise yüzde 95-100 tam çiçeklenme döneminde yapılmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Mücadelede yalnızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, teknik tavsiyelere uyulmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Ruhsatsız pestisit kullanımının yasak olduğu hatırlatılarak, uygulamaların Üretici Kayıt Defteri'ne reçetelendirilerek işlenmesinin yasal zorunluluk olduğu kaydedildi.

Teknik destek almak isteyen üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilecekleri bildirildi.

Ayrıca açıklamada, doğal dengenin korunması açısından arıların hayati rolüne dikkat çekilerek, ilaçlamaların arıların aktif olmadığı saatlerde yapılması çağrısında bulunuldu. - MANİSA

