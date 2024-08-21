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Manisa'da Sezonun İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alımı Törenle Başladı

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Manisa'da sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım işleminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, kentin üzüm üretimindeki önemine vurgu yaparak, Manisa'nın nadide bir ili haline geldiğini belirtti. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise Manisa'nın mesir macunu ve çekirdeksiz Sultaniye üzümüyle meşhur olduğunu ifade etti.

Manisa'da, sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım işleminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa Ticaret Borsası'nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, üzümün tarihten günümüze serüvenini anlatan video izletildi.

Törende konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, kentte 40 bin ailenin üzümden geçindiğini belirterek, "Manisalı, 365 gün boyunca emeğin ve bereketin ahengini toprağı işleyen ve topraktan kazandığını hem ülkede hem de uluslararası camiada paylaşarak ülkemizin nadide bir ili haline gelmiştir." dedi.

Vali Ünlü, geçen hafta Gördes'te başlayıp Salihli'ye kadar uzanan orman yangınında 12 köyü yanmaktan kurtaran tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Manisa'nın mesir macunu ve çekirdeksiz Sultaniye üzümüyle meşhur olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Aşağı Çobanisa Mahallesi'nden üretici Yasin Akay'ın getirdiği kuru üzüm, sembolik açık artırmada Arınç aracılığıyla Manisa Ticaret Borsası tarafından kilogramı 5 bin 100 liradan alındı.

Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, daire ve kurum müdürleriyle üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Bülent Arınç Ekonomi manisa Ekonomi Güncel Haberler

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