Manisa'da Sarma-Davutlar Barajı Projesi Tamamlanıyor

Manisa'da 9 bin 920 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine yılda 85 milyon ek gelir sağlaması beklenen Yunusemre ilçesindeki Sarma- Davutlar Barajı'nda adım adım sona yaklaşılıyor. Ön yüz beton kaplama çalışmaları tamamlanan projenin yıl sonuna kadar tüm imalatlarıyla bitirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Manisa'da da 9 bin 920 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine yılda 85 milyon ek gelir sağlaması beklenen Yunusemre Sarma- Davutlar Barajı'nda çalışmalar, yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ön yüz beton kaplama çalışmaları tamamlanan projenin belirlenen takvim doğrultusunda son hızla devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "2024 yılının bahar ayları ile başladığımız ön yüzü beton kaplama çalışmalarını yıl sonu itibari ile bitirdik. Yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Vana odası imalatları ve kret düzenleme çalışmalarımız ise devam ediyor. Hedefimiz 7 ay içerisinde projeyi tüm yönleri ile tamamlayarak Manisa'mıza bir baraj daha kazandırmak" diye konuştu.

Manisalı çiftçilere yılda 85 milyon lira ek gelir

Projenin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Sarma- Davutlar Barajı'ndan 9 bin 920 dekar araziye can suyu vereceğiz. Bölge çiftçimiz hem daha temiz, hem de çok daha ucuz suya kavuşacak. Üretim maliyetleri düşecek. Çiftçilerimiz yılda ortalama 85 milyon lira daha fazla kazanacak" diye konuştu.

Yunusemre ilçesinin Davutlar Mahallesi yakınlarındaki "Sarma Çayı" üzerine inşa edilen baraj gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 47,5 metre olan barajın gövdesi için yaklaşık 723 bin m3 dolgu yapıldı. Sarma-Davutlar Barajı'nda 18 milyon 570 bin metreküp su depolanabilecek. - MANİSA