Manisa'da Sarılop İncir Üretimi Artıyor

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, çiftçiler iklim değişikliği nedeniyle sarılop incir dikimine yöneliyor. Özellikle Dadağlı Mahallesi'nde yapılan yeni dikimlerle, sarılop incirin ihracata uygun bir alternatif ürün olabileceği vurgulanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, özellikle kırsal bölgelerde ihracata yönelik sarılop incir dikim alanları her geçen yıl artıyor.

Yağışların azalması ve yeraltı sularının her yıl daha derinlerden çıkarılması, çiftçileri alternatif ürün arayışına yöneltti. Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi Işıklar mevkisinde çiftçilik yapan Mehmet Akyüzoğlu, üzüme alternatif olarak 8 dekarlık alana 650 adet, az su isteyen sarılop incir fidanı diktiğini söyledi. Bölgede daha önce de sarılop incir dikimi yapıldığını belirten Akyüzoğlu, bu türün ihracata uygun olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda Sultaniye üzümüne alternatif olabileceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
