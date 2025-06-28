Manisa'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Alım-Satımı Yasaklandı

Manisa'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Alım-Satımı Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesindeki 8 mahallede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvanların alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışları yasaklandı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı 8 mahallede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine söz konusu mahallelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Selendi ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Gerekli idari ve fenni tedbirlerin uygulandığı bildirilirken, yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu mahallelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Çamyayla Mahallesi'nde 23.06.2025 tarihinde şap hastalığı çıkmıştır. Söz konusu hastalıkla ilgili Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu köyleri karantina altına alınmıştır. Karantina sebebiyle her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştır. Ahırların dezenfeksiyon işleminin dikkatlice yapılması ve süreç bitene kadar alınan tedbirlere uyulması gerekmektedir. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo

Milyonları ilgilendiren ödemeler değişiyor! İşte yeni zamlı tablo
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu

Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.