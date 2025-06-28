Manisa'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Alım-Satımı Yasaklandı

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı 8 mahallede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine söz konusu mahallelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Selendi ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Gerekli idari ve fenni tedbirlerin uygulandığı bildirilirken, yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu mahallelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Çamyayla Mahallesi'nde 23.06.2025 tarihinde şap hastalığı çıkmıştır. Söz konusu hastalıkla ilgili Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu köyleri karantina altına alınmıştır. Karantina sebebiyle her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştır. Ahırların dezenfeksiyon işleminin dikkatlice yapılması ve süreç bitene kadar alınan tedbirlere uyulması gerekmektedir. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA