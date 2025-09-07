Haberler

Manisa'da Pekmez Üretimine Başlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzüm hasadının sona ermesiyle pekmez üretimi başladı. Çiftçiler, kendi ihtiyaçları ve pazara satış için pekmez kaynatıyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzüm hasadının sona yaklaşmasıyla birlikte kış sofralarının vazgeçilmezi olan şifa kaynağı pekmez üretimine başlandı.

Üzüm bağlarının her geçen yıl artmasıyla birlikte ilçede pekmez üretimi de yükselişe geçti. Çiftçiler, hem kendi ihtiyaçları hem de pazarlarda satışı için evlerinin önünde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatıyor.

Özellikle kış aylarında tüketilen pekmez, üzümlerin havuzlarda çiğnenmesi, çuvallarda bekletilip suyunun alınması ve ardından özel toprak ilavesiyle kaynatılmasıyla hazırlanıyor.

İlçeye bağlı kırsal Selmanhacılar Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki 2 çocuk annesi Münise Akman, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri üzümlerden pekmez yaptıklarını belirterek, "Sıcakta zor oluyor, meşakkatli bir iş ama yemesi tatlı" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
