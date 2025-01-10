Manisa'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Toplantısı Düzenlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, İŞKUR ve SGK işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, işverenlerle bir araya gelinerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzalanan 'Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) İşbirliği Protokolü' hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında düzenlenen toplantıda, Manisa iş dünyasına sağlanacak katkılar ve işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik detaylar paylaşıldı. İşverenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, programın uygulama süreçleri hakkında bilgi verilirken, işverenlerin soruları yanıtlandı ve önerileri dinlendi.

Manisa İŞKUR İl Müdürü Günseli Tufan, yaptığı açıklamada, "Nitelikli işgücü yetiştirmek, sadece iş dünyamızın rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda istihdamın güçlenmesine ve ekonomik kalkınmaya da önemli katkı sağlayacaktır. İşverenlerimizin desteğiyle 2025 yılına bu güçlü adımla başlıyoruz. Programın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programın, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yanıt veren kapsamlı bir proje olduğu ve önümüzdeki süreçte yeni iş birlikleriyle destekleneceği belirtildi. Manisa'daki işverenlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen toplantı, bölge ekonomisi için umut vadeden bir başlangıç olarak değerlendirildi. - MANİSA