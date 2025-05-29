Manisa'da Gençler Geri Dönüşüm ile Çanta Tasarladı

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü 75. Yıl Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen El Sanatları Atölyesi etkinliğinde kumaş atıkları, kemer parçaları, kağıt torbalar, kullanılmayan giysiler çantaya dönüştü. Gençler geri dönüşüm bilinci kazanırken, hayal güçlerini kullanarak benzersiz ürünler ortaya koydu.

Manisa'daki gençlik merkezlerinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla gençler geri dönüşüm alanında fark oluşturdu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl Gençlik Merkezinde açılan el sanatları atölyesinde, gençler dikiş makinelerinin başına geçti, kullanılmadıkları atık malzemelerle kendi çantalarını tasarladı. Gençler çanta yapımında kumaş artıklarını, kemer parçalarını, kağıt torbaları ve eski kotları kullandı. Atölye çalışmasında eğitmenler eşliğinde geri dönüşümün önemini öğrenen gençler, sürdürülebilir bir dünyaya dikkat çekti. Gençler, atık malzemelerin yeniden değerlendirilebileceğini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Gençlerden sürdürülebilir dünya mesajı

Etkinliğe katılan gençlerden Naz Yafalı, geri dönüşüm malzemeleriyle çanta yaparken mutlu olduğunu belirterek, "Eskiden kumaş artıklarının böyle kullanılabileceğini bilmiyordum. Bir süre kullandıktan sonra çöpe atılıyordu. Ama eski kullanmadığım malzemelerle burada kendime çanta yaptım. Atölye çalışmasında geri dönüşümün önemini de öğrendim. Gençler olarak sürdürülebilir bir dünya istiyorsak geri dönüşüme daha fazla önem vermemiz gerektiğinin farkına vardım" diye konuştu.

Bir diğer genç Şükran Güneş ise dikiş makinesinde titizlikle çalıştığını, evindeki geri dönüşüm malzemelerini getirerek kendi çantasını tasarladığını belirterek, "Çevre bilincinin artırılmasında biz gençler örnek olmalıyız" dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de, iklim değişikliklerine, çevre bilincine dikkat çekerek gençlerin geri dönüşüm alanında yaptığı tüm etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. İl Müdürü Öztürk, "Gençlik merkezlerimiz her alanda gençlerimizin yanında olurken farkındalığı gelişmiş gençler yetiştirmek için de çaba sarf ediyor. Günümüzde kuraklık, çevre kirliliği konuşuluyor ve bu en çok genç ve gelecek nesilleri etkileyecek. Biz de gençlerimizin geri dönüşüm bilinci kazanması için çalışıyoruz. Gençlik merkezlerimizde çevre bilinci yüksek, geleceğine önem veren gençler yetiştiriyoruz" diye konuştu. - MANİSA