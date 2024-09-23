Manisa'da Geleneksel Pekmez Yapımı Başladı

Pekmez kazanları kaynamaya başladı

Üzümün başkenti Manisa'da şifa kaynağı pekmez yapımı başladı

Uzun ve zahmetli bir süreci olan pekmez yapımı geleneksel yöntemlerle odun ateşinde yapılıyor

MANİSA - Üzümün her çeşidinin yetiştiği Manisa'da şifa kaynağı olan pekmez yapımı başladı. Önceden sadece kendi ihtiyaçları için pekmez yapan köylüler, şehirlerden doğal ve organik ürünlere artan talep üzerine odun ateşinde kaynayan kazanlarda zor ve zahmetli bir süreçte yaptıkları pekmezlerden gelir elde etmeye başladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin Yuntdağı Bölgesinde bulunan Türkmen Mahallesinde köylülerin pekmez mesaisi başladı. Sabah erken saatlerde bağlarından topladıkları üzümlerin önce suyunu çıkaran ardından 2 kademeli olarak odun ateşinde kaynatan köylüler bu sene pekmez yapımının azaldığını anlattı.

Yaklaşık 15 senedir pekmez yaptıklarını anlatan Türkmen Mahallesi sakinlerinden Bayram Arslan, "İlk birinci aşamada eziyoruz sonra sıkıyoruz ardından şırayı kaynatıyoruz ve kaynadıktan sonra pekmez yapımına başlanıyor. Oldukça zor yapımı hemen olmuyor, sürekli kaynatmak gerekiyor. Birazını kendimiz kullanıyoruz, birazını da satıyoruz. Pekmezin her şeye faydası var." dedi.

Türkmen Köyündeki akrabalarına pekmez yapımında yardım etmek için geldiğini belirten Sariye Yıldırım, "Büyüklerimizden gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Yoruyor ama zevkli oluyor. Emeğimizin karşılığını alınca dinlenmiş oluyoruz. Her türlü faydası var severek yiyoruz." şeklinde konuştu.

Eskiden üzümlerin suyunu çıkarmak için ayaklarla ezildiğini ve işlerin daha zor olduğunu anlatan 73 yaşındaki Ayşe Danacı, "Eskiden pekmezi daha çok yapardık. Şimdi bağcılar üzümünü satıyor. Hala yapılıyor ama fazla değil. Eskiden ayaklarla çiğnerdik şimdi daha kolay makinesi var üzümü eziyor daha kolay oluyor. Eskiye göre her şey artık daha kolay. Köyümüze pekmez almaya çok gelen oluyor." dedi.

Türkmen Köyünde pekmezin kilosunun 250 TL'den satıldığı öğrenildi.