Saruhanlılı üreticilere 'Akıllı Tarım ve Yapay Zeka' eğitimi

Manisa Ticaret Borsası öncülüğünde Saruhanlı'da düzenlenen toplantıda, çiftçilere tarımda yapay zeka, veriye dayalı üretim ve su tasarrufu sağlayan akıllı teknolojiler anlatıldı.

Manisa Ticaret Borsası, "Gübre Yönetimi ve Su Verimliliğini Geliştirmek İçin Birlikte Hareket" kolektif eylem planı kapsamında, Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde üreticilere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 75 üreticinin katılım sağladığı toplantıda, tarımda su kaynaklarının korunması, sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonu konuları masaya yatırıldı. Programda, Manisa Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Özlem Çetin tarafından bir sunum yapılarak; borsa sponsorluğunda alınıp üreticilerin hizmetine sunulan 6 adet hava tahmin istasyonu, 3 adet sulama optimizasyon istasyonu sensörü ve 3 adet dijital feromon tuzağının kullanımı ile sahada sağlayacağı faydalar anlatıldı.

Eğitim kapsamında ayrıca Topraq Agro Technologies yetkilileri ve teknik ekibi de söz alarak üreticilere tarımda veriye dayalı üretim modelleri, yapay zeka uygulamaları ve sürdürülebilir tarım teknolojileri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Toplantı ve proje süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, su kaynaklarının korunmasının taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Özkasap, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Manisa Ticaret Borsası olarak, Diageo Türkiye öncülüğünde Manisa'yı da içine alan Gediz Havzası'nda su kaynaklarını korumak ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla başlatılan bu çok paydaşlı ve kolektif eylem planını çok önemsiyoruz. Devam eden bu çalışmalarımızla Gediz Havzası'ndaki yerel üreticimize ulaşarak; doğru gübre yönetimi, tarımsal su yönetimi ve toprak sağlığı konularında eğitim ile saha desteği vermeye kararlılıkla devam edeceğiz" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı