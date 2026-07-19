Haberler

Alaşehir'de bağ örtme uygulaması yaygınlaşıyor

Alaşehir'de bağ örtme uygulaması yaygınlaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarını dolu ve olumsuz hava şartlarından korumak için beyaz naylon brandalarla yapılan bağ örtme yöntemi yaygınlaşıyor. Üreticiler, kalite ve verimi artırmak için bu sisteme yönelirken, Sarıgöl'den yayılan uygulama bölgede standart haline geliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağlarını dolu ve olumsuz hava şartlarından korumak amacıyla kullanılan "bağ örtme" yöntemi yaygınlaşıyor. Üreticiler, ürünlerini dış etkenlerden koruyarak kaliteyi ve verimi artırmak için beyaz naylon brandalarla yapılan örtüleme sistemine yöneliyor.

Sarıgöl ilçesinde uzun yıllardır uygulanan ve bölgedeki bağcılık faaliyetlerinde standart hale gelen bu yöntem, Alaşehirli üreticiler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Bağlarını doğa olaylarına karşı güvence altına almak isteyen üreticiler, profesyonel ekiplerle iş birliği yaparak örtüleme çalışmalarını hızlandırdı.

Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde bağını örtü sistemiyle korumaya alan üretici Ahmet Türkyılmaz, yöntemin sağladığı faydalara dikkat çekerek, "Özellikle dolu ve diğer olumsuz hava olaylarına karşı sağlanan korumadan dolayı oldukça memnunum. Bu sistemin bölgemizde giderek yaygınlaştığını görüyoruz" dedi.

Örtüleme çalışmalarını yürüten ekip sorumlusu Alican Ulu, üreticilerden gelen yoğun talebe işaret ederek, "Alaşehir'den çok sayıda müracaat alıyoruz. Killik Mahallesi'nde başladığımız çalışmalarımızı, ilçedeki diğer bağlarda da planlanan program dahilinde sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri

Oğuzhan'ın başını yakacak rapor! MASAK incelemesinde neler çıktı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Türkiye birincisi sırrını tek cümleyle anlattı: Telefonumu değiştirdim
'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

Bu görüntüyü paylaşıp isyan etti: Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Bu kişiler için süreç değişiyor
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı

Nakliyecilerden son dakika fiyat oyunu! Askeri personele saldırdılar
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü

Devlet televizyonunda olay Türkiye itirafı! 100 yıllık inkar çöktü