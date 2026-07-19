Alaşehir'de bağ örtme uygulaması yaygınlaşıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağlarını dolu ve olumsuz hava şartlarından korumak amacıyla kullanılan "bağ örtme" yöntemi yaygınlaşıyor. Üreticiler, ürünlerini dış etkenlerden koruyarak kaliteyi ve verimi artırmak için beyaz naylon brandalarla yapılan örtüleme sistemine yöneliyor.

Sarıgöl ilçesinde uzun yıllardır uygulanan ve bölgedeki bağcılık faaliyetlerinde standart hale gelen bu yöntem, Alaşehirli üreticiler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Bağlarını doğa olaylarına karşı güvence altına almak isteyen üreticiler, profesyonel ekiplerle iş birliği yaparak örtüleme çalışmalarını hızlandırdı.

Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde bağını örtü sistemiyle korumaya alan üretici Ahmet Türkyılmaz, yöntemin sağladığı faydalara dikkat çekerek, "Özellikle dolu ve diğer olumsuz hava olaylarına karşı sağlanan korumadan dolayı oldukça memnunum. Bu sistemin bölgemizde giderek yaygınlaştığını görüyoruz" dedi.

Örtüleme çalışmalarını yürüten ekip sorumlusu Alican Ulu, üreticilerden gelen yoğun talebe işaret ederek, "Alaşehir'den çok sayıda müracaat alıyoruz. Killik Mahallesi'nde başladığımız çalışmalarımızı, ilçedeki diğer bağlarda da planlanan program dahilinde sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı