Zeytin sıkımında kullanılan su, tarıma "altın su" olarak dönecek

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Manisa'da, zeytin sıkımında kullanılan ve bu sırada elementlerle zenginleşen suyun tarım arazilerinde kullanılması amacıyla proje başlatıldı.

Projenin sahibi Akhisar Ticaret Borsasının Başkanı Alper Alhat, AA muhabirine, zeytinin yağa dönüşümünde çekirdeğinin yakıt, parçacıklarının ise yem sanayisinde değerlendirildiğini söyledi.

Zeytin sıkım aşamasında kullanılan suyun zeytinle teması sayesinde fosfor, potasyum gibi tarımda faydalı elementlerle değer kazandığını dile getiren Alhat, "altın su" olarak adlandırdıkları bu suyun tarımsal sulamada değerlendirilebilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Alhat, içinde faydalı elementlerin bulunması nedeniyle gübre niteliği kazanan suyun doğru yöntemlerle doğaya kazandırılabileceğini belirterek, "Bizim 'altın' su dediğimiz suyu tarım arazilerinde, günümüzdeki bu kuraklıkta ve içinde çok yüksek bir gübrenin olduğu, yani içinde fosfor ve potasyumun, iz elementlerinin yüksek olduğu bu suyu tarım arazilerinde tekrar ağaçlarımıza geri vererekten sıfır atık projesine geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bu dönüşüm için zeytinyağı fabrikalarının tam entegre olması gerektiğinin altını çizen Alhat, bu modelin sulama maliyetini ve yer altı suyu kullanımını azaltacağını, kurak geçen dönemler için de alternatif su kaynağı olabileceğini dile getirdi.

Alhat, bu çalışmayla ülke genelinde zeytinyağı üretiminde her yıl geri dönüştürülebilecek yaklaşık 200 bin metreküp su potansiyeli bulunduğunu belirterek, projeyi Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunduklarını söyledi.

Yarım ton zeytinin sıkımında 300 litre su

Alhat, tesislerde yarım ton zeytinin sıkımı için kullanılan 300 litre suyun geri dönüştürülebileceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Suyu yağışlı dönemlerde ya da yağmur öncesinde seyreltme yöntemiyle damlama sulama sistemlerine verebileceğimizi öngörüyoruz. Kuraklığın arttığı bir dönemde yağmur hasadı projeleri önem kazandı. Devletimiz geçen yıl bu konuda yeni destekler açıkladı. Çiftçiler yağmur hasadı projeleri yapacaklar. Yağmur sularını bu göletlere taşıyacaklar. Biz bu göletlere zeytinyağı fabrikalarından çıkan sularımızı da koyup arazilere bunlarla seyrelterek tekrar verdiğimizde gübreli altın bir su elde etmiş olacağız."

Projenin maddi kazancının da olacağına işaret eden Alhat, "Hem üreticinin maliyetleri düşecek hem de doğaya doğru bir ürünü, doğru bir modelle geri vermiş olacağız. Bu suyun içinde tarımın ihtiyacı olan potasyum ve fosfor ile tüm iz elementler bulunuyor. Bu elementleri doğaya geri verdiğimizde bitkilerin gelişiminde ciddi bir geri dönüşüm gözlemlemiş olacağız." diye konuştu.

Alhat, zeytinyağı tesisindeki suyun tarımsal amaçlı kullanımı için yasal mevzuat gerektiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığından yasal mevzuat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan da tesislerin tam entegrasyonu için işletme sahiplerine destek talep ettiklerini sözlerine ekledi.