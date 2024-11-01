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Manisa'da 2024 Yılı İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleşti

Manisa'da 2024 Yılı İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleşti
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Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2024 yılı 4. Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Manisa'daki işsizlik oranının 2023 yılında yüzde 6.3 olduğu belirtildi. Ayrıca, yılın Ocak-Eylül döneminde 24 bin kişinin işe yerleştirildiği ifade edildi.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2024 yılı 4. Olağan Toplantısı Manisa Valiliği Toplantı Salonunda Manisa Valisi Vahdettin Özkan Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan Türkiye'de ağustos ayında yüzde 8.5 olan işsizlik oranının Manisa'da 2023 yılında yüzde 6.3 olduğunu açıkladı.

Vali Özkan, yapmış olduğu açılış konuşmasında toplantının amacını; il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsadığını belirtti.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, 2024 yılı Ocak-Eylül dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

Günseli Tufan, en son açıklanan TÜİK Türkiye geneli iş gücü piyasası verilerine göre 2024 yılı ağustos dönemi işsizlik oranının yüzde 8,5 istihdam oranının yüzde 49,7 işgücüne katılım oranının da yüzde 54,3 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Tufan, il bazında açıklanan son TÜİK verileri olan 2023 yılı itibariyle Manisa'da işsizlik oranının yüzde 6,3 işgücüne katılım oranının yüzde 57,4 istihdam oranının ise yüzde 53,8 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Manisa'da 9 ayda 24 bin kişi işe yerleştirildi

2024 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle il müdürlüğünün Manisa'da sunmuş olduğu iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 57 bin 880 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini kaydeden Tufan, 9 bin 145 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini, kamu ve özel sektörde toplam 24 bin 3 kişinin işe yerleştirilmesi hususunda aracılık faaliyetinin yerine getirildiğini söyledi.

Tufan açıklamaların devamında şunları söyledi: "2024 yılı ocak-eylül dönemi il müdürlüğümüz iş kulübü iş ve meslek danışmanları tarafından 43 grupta 600 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında eğitimler düzenlendi. Bunun yanında il müdürlüğümüz meslek danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 137 eğitim kurumu ziyaret edildi. 10 bin 829 kişiye eğitim verildi. İl müdürlüğümüzün aktif ve pasif iş gücü hizmetleri kapsamında; 2024 yılı ocak-eylül döneminde hayata geçirdiğimiz Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık (KİPAP) Projesi ile şu ana kadar 28 firma ile protokol imzalanmış olup 70 katılımcı faydalanmaya başlamıştır. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 134 adet program açılmış 511 kişinin söz konusu programlar kapsamında işbaşında yetişmesi ve meslek edinmesi sağlanmış, katılımcı zaruri gider ödemesi ve genel sağlık sigorta primlerinin karşılanması kapsamında 19 milyon 901 bin 797,92 TL destek sağlanmıştır. Özel politika gerektiren gruplar (kadınlar, gençler, uzun süreli issizler, engelliler gibi) başta olmak üzere, işsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak kamu hizmetlerinin desteklenmesine yönelik bu yıl ilk defa uygulanmaya başlanan İş Gücü Uyum (İUP) Projesi kapsamında 19 program açılarak 1.785 programdan faydalandırılmıştır. İşsizlik ödeneğinden 9 bin 569 kişi yararlanmıştır."

İl Mesleki Eğitim Politikaları gündemi kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli tarafından yapılan sunumda ise, 2024 yılı üçüncü 3 aylık faaliyetleri ile birlikte çeşitli eğitim kurumlarına ve eğitim programlarına dönük süreçler, yapılan iş ve işlemler ele alındı. Uğurelli ayrıca eğitim ve istihdam ilişkisi kapsamında mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin daha nitelikli yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası kendi alanlarında istihdama katılmaları ile bilgi paylaştı.

Tarım Orman İl Müdürlüğü adına İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli tarafından yapılan sunumda kurul üyelerine 'Tarımsal Alandaki Gelişmeler ve İstihdam İmkanları' konusunda bilgilendirme yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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