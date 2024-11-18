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Manda Sütüne Talep Patladı

Manda Sütüne Talep Patladı
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Antalya'daki manda çiftliği sahibi Pelin Barlas, inek sütü alerjisi olanlardan gelen yoğun talep üzerine haftada 400-500 kilogram manda sütü siparişi aldığını açıkladı. Manda sütü, doğal antioksidan kaynağı olarak bağışıklık sistemine ve kemik sağlığına katkı sağlıyor.

Antalya'da manda çiftliği işletmesi bulunan Pelin Barlas, son zamanlarda laktoz ve inek sütü ürünlerine alerjisi bulunanların manda sütüne yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Babasına ait atıl halde bulunan çiftlikte manda sayısını artıran genç girişimci Pelin Barlas (33), inek ürünlerine alerjisi olan ailelerin manda sütü için kapısını sıkça çaldığını belirtti.

Haftada 400-500 kilogram civarında manda sütü siparişi aldığını kaydeden Barlas, "Şu anda 70 civarında büyüklü ufaklı mandamız var. Müşterilerimizin yarısından çoğunun inek sütüne alerjisi var. O nedenle yoğun sipariş alıyoruz, siparişlere yetişemiyorum." dedi.

Barlas, manda sütünün doğal bir antioksidan kaynağı olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade ederek, kas gelişimini ve kemik sağlığını destekleyerek, laktoz intoleransı ve inek ürünlerine alerjisi olanlar için alternatif bir besin kaynağı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Özkan Çiçek - Ekonomi
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