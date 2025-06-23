Manavgat'ta Üniversite Kazandırma Çabaları Devam Ediyor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MATSO), öz kaynakları ile inşa ettirerek Akdeniz Üniversitesi'ne bağışlanan Manavgat MATSO Turizm Fakültesi binasının teslimi, düzenlenen imza protokolü ile gerçekleştirildi. Protokolde konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak, Manavgat'a bir üniversite kazandırma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

MATSO ve Akdeniz Üniversitesi MATSO Turizm Fakültesi arasında gerçekleştirilen bina teslim protokolünü, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Akdeniz Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Rahmi Topan ve Manavgat MATSO Turizm Fakültesi, Fakülte Sekreteri Yasemin Akkuş ile birlikte imzaladı.

"Manavgat Üniversitesi, Manavgat'ın geleceğine değer katacaktır"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak, Manavgat'ta bir üniversite kurulması için çaba gösterdiklerini belirterek bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Manavgat'ta kurulacak üniversitenin kentin sosyal kültürel yönden gelişimine katkılar sağlayacağını kaydeden Başkan Güngör, "Manavgat çok hızlı büyüyen ve gelişen bir şehir. Bu büyümenin planlı ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde Manavgat Üniversitesi önemli bir rol üstlenecektir. Üniversitenin kurulması ile kurumlarımızın yapacağı Ar-Ge çalışmalarında başarı oranları artacak, kültürel etkinliklerin sayısı ve çeşitliliği anlamlı şekilde yükselecektir. Manavgat Üniversitesi, kentin sosyo-kültürel dokusunu da zenginleştirerek, Manavgat'ın geleceğine değer katacaktır" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Manavgat MATSO Turizm Fakültesinin kuruluşundan günümüze emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Güngör, "Fakültemizin inşaatının temelinden bitirilmesi ve sonrasında eksiklerin giderilmesinde yer alan inşaat komisyonu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. MATSO olarak, Manavgat'ımıza bir üniversite kazandırma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

MATSO Turizm Fakültesinde yapılan imza protokollüne MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ceyhun Çağlar Kılınç ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Tarınç katılım sağladı. İmza protokolü sonrasında fakülte tarafından Başkan Güngör, inşaatın yapımında verdiği destek nedeniyle plaketle takdir edildi. - ANTALYA