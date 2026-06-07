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Bodrum'a 1790 yolcusuyla geldi

Bodrum'a 1790 yolcusuyla geldi
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Malta bayraklı Marella Discovery gemisi, 1790 yolcusuyla Yunanistan'dan Bodrum'a geldi. Turistler tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip alışveriş yaptı.

Malta bayraklı lüks kruvaziyer "Marella Discovery", Bodrum'a 1790 yolcusuyla geldi.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan hareket eden 264 metre boyundaki dev gemi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Gemide, büyük bölümü İngiliz uyruklu olmak üzere toplam 1790 yolcu ve 715 personel bulunduğu bildirildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, Bodrum çarşısında alışveriş yaptı.

Marella Discovery'nin, akşam saatlerinde Girit Adası'ndaki Heraklion Limanı'na hareket etmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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