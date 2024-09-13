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Maliye harekete geçti! Fiş almayan müşterilere 5 bin TL ceza uygulanacak

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Maliye, piyasadaki nakit akışını kontrol edebilmek için harekete geçti. Yeni uygulama ile birlikte artık sadece fiş vermeyen esnafa değil, fiş almayan müşteriye de ceza kesilecek. Fiş almayan müşterilere 5 bin TL ceza uygulanacak. Esnaf içinse her defasında ceza katlanacak. İkinci kez fiş kesmediği tespit edilen esnafa 20 bin TL, üçüncüsünde 30 bin TL, dördüncüsünde 40 bin TL ve altıncı tespitten sonra da 100 bin TL ceza kesilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ taslağına göre fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıkları tespit edilen kişilere her bir belge için 5 bin TL özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak nihai tüketici fiş vermeyen satıcıyı 5 iş gününden önce bildirirse ceza almayacak.

HER DEFASINDA CEZA KATLANACAK

Esnaf içinse her defasında ceza katlanacak. İkinci kez fiş kesmediği tespit edilen esnafa 20 bin TL, üçüncüsünde 30 bin TL, dördüncüsünde 40 bin TL ve altıncı tespitten sonra da 100 bin TL ceza kesilecek.

TASLAĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Vergi Cezalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu genel tebliğ taslağında konuya ilişkin örnekler de verildi. Bu örneklerden biri de çocuğuna oyuncak alan bir baba örneği oldu. Örnek taslakta şu şekilde yer aldı; "Vergi mükellefi olan Bay (K)'nın 9/8/2024 tarihinde çocuğuna oyuncak aldığı ancak ÖKC fişini almadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda Bay (K)'nin bu alışverişinin mükellefiyeti ile ilgisi bulunmadığından, Bay (K) adına 5.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Diğer taraftan satıcıya ise 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, sonraki dönemlerde mükellef adına 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) veya (2) numaralı fıkraları uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği durumlarda, adı geçenin mükellefiyetiyle ilgisi bulunmayan söz konusu fiil, cezanın hesaplanmasına yönelik tespit sayısında dikkate alınmayacaktır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

Hasan Turk:

Tmm tum ekonomi duzelir bu adimla 2071 kadar yolu var.

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Selim AYDOĞAN:

23 senede götürdüklerini yerlerine koysalar yeter

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Mert Kafkas Sahin:

Vergi oranları yüksek bu ülkeye. Düşürün ki sisteme giriş artsın. Kanunsuzluk azalsın.

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can erdemir:

Özellikle otomotiv sanayisinde maalesef çok oluyor. Vergi %18 çok fazla. Onun yerine vergi %5 olacak. İnsanlar hem yasal güvencesi olacak hem de vergi kaçaklarının sahte gelir beyanlarının önüne geçilecek.

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Y Sarı:

Fiş alırım almam kime ne?

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cesur yürek kobra:

kes babam kes

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Ayşe Kahraman:

Semt pazaryerlerinde de uygulanmalı. En fazla kazanz onlarda ama ne fiş ne bişey var

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