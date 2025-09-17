Malezya Uluslararası Helal Fuarı MIHAS 2025 Kapılarını Açtı

KUALA Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) 2025, Kuala Lumpur'daki Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde kapılarını açtı.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Malezya Dış Ticareti Geliştirme Merkezi (MATRADE) koordinasyonunda her yıl gerçekleştirilen MIHAS, bu yıl "Helal Mükemmelliğin Zirvesi" temasıyla düzenlenirken, 45 bin ziyaretçi, 2 bin 400 stant ve 80 ülkeden alıcıyı ağırlıyor.

Etkinlik, küresel şirketlere, politikacılara ve sektörün düşünce liderlerine, sergi, özel alım heyet programı (INSP), bilgi oturumları ve ödül töreni gibi birçok bileşen aracılığıyla işbirliği, diyalog ve anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor. Fuarda satış hedefi 4,5 milyar Malezya ringgiti (yaklaşık 990 milyon dolar) olarak açıklandı.

MIHAS 2025'e 19 Eylül'de Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in katılması beklenirken, MIHAS, aynı zamanda Küresel Helal Zirvesi'nin ticaret bileşeni olarak, Malezya'nın helal sektöründeki standartlar, inovasyon ve uluslararası ortaklıklara olan bağlılığını vurguluyor.

Bu yılki MIHAS, helal gıda ve içecek, ilaç, tıbbi cihazlar, İslami finans, moda ve yaşam tarzı ürünleri, kişisel bakım, kozmetik ve Müslüman dostu turizm alanlarını kapsayan sergi alanına ticari ziyaretçileri davet ediyor.

Yerli ve yabancı temsilcilerden, devlet kurumlarından ve sektörün önde gelen firmalarından oluşan pavilyonlar, küresel helal pazarının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Fuar kapsamında seminerler, uzman oturumları, sektör odaklı paneller ve "Power Talk" sunumları yapılacak.

Oturumlarda helal sertifikasyonu, pazara giriş stratejileri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi konulara odaklanılırken, katılımcı şirketler ve delegeler, sektörel bilgi edinme ve profesyonel ağlarını genişletme imkanı bulacak.

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen MIHAS başarısının ardından, bu yıl 5-10 Kasım tarihlerinde Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ile eş zamanlı olarak MIHAS Shanghai etkinliği düzenlenecek.

Malezyalı işletmeler, Çin pazarında helal tüketici kitlesine ürün ve hizmetlerini tanıtacak

Etkinlikte verilen bilgiye göre Malezyalı işletmeler, Çin pazarı gibi hızla büyüyen bir helal tüketici kitlesine ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı yakalayacak.

MATRADE ile CIIE Bürosu arasında imzalanan Mutabakat Zaptı (MoU), Doğu Asya ve çevresindeki bölgelere yönelik ihracat fırsatlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. 2004 yılında başlatılan MIHAS, hem yerel hem de uluslararası işletmeler için helal ticaretinde büyümeye katkı sağlayan önemli bir etkinlik haline geldi.

Geçen yıl 4,3 milyar Malezya ringgiti yaklaşık 940 milyon dolar satışla MIHAS, küresel helal ticarette boy gösterirken, etkinlik sadece helal gıdayı değil, aynı zamanda ilaç, tıbbi cihazlar, İslami finans, mütevazı moda, kişisel bakım, kozmetik ve Müslüman dostu turizm gibi birçok sektörü kapsayan dinamik bir pazar alanı sunuyor.

Bu çeşitlilik, helal pazarının evrimini ve MIHAS'ın bu talepleri karşılama konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Bu temalar, küresel helal ekonomisinin sürdürülebilir ve dirençli büyümesini sağlamak için temel odak alanları olarak belirlendi.

MIHAS'ın uluslararası desteği, dünyanın dört bir yanından ülke pavilyonları, ticaret komisyonları ve devlet kurumları tarafından sergilenen güçlü katılımla kendini gösterirken, uluslararası işbirlikleri, MIHAS'ın kıtalar arası ticaret, bilgi paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştıran küresel bir merkez haline gelmesini sağlıyor.

MATRADE, Malezya ihracatını destekleme misyonuyla, yerel firmaların küresel pazarda kendilerini tanıtmalarına ve büyümelerine katkı sağlarken, Malezya Malı markasını kalite, güvenilirlik ve mükemmellikle özdeş hale getirme amacı taşıyor. MATRADE, pazar bilgisi, ticaret danışmanlığı, kapasite geliştirme programları gibi hizmetlerle, Malezyalı ihracatçılara kapsamlı destek sunuyor.

Fuar 20 Eylül'e kadar sürecek.