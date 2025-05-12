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Malatyapark'ta Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri Başladı

Malatyapark'ta Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri Başladı
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Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, geleneksel 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri' etkinliğiyle 13-25 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini doğal lezzetler ve el emeği ürünlerle buluşturuyor.

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, geleneksel hale gelen "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Günleri"ne 7. kez ev sahipliği yapıyor.

Malatya'da 13-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğal lezzetler ve el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda, katkı maddesi içermeyen saf bal çeşitleri, taş baskı yöntemleriyle hazırlanmış zeytinyağları, çeşit çeşit zeytinler, özgün aromasıyla dikkat çeken karadut sirkesi, geleneksel lezzetlerden Beypazarı kurusu, lokum, kömbe, pestil, pişmaniye, ustalıkla hazırlanmış peynirler, taze kuruyemişler ve doğal baharatlar satışa sunulacak. Ayrıca lezzetiyle fark oluşturan geleneksel sucuklar, damakta iz bırakan Türk kahvesi çeşitleri ile el emeği, doğal içerikli sabunlar ve estetik değeri yüksek hediyelik ürünler de ziyaretçileri bekliyor.

Organizatörler, sıcak atmosferi, doğal ürünlerin samimiyeti ve kültürel dokunuşlarıyla ön plana çıkan etkinliğin, ziyaretçilere sadece alışveriş değil, aynı zamanda geleneksel değerlere ve nostaljiye açılan bir yolculuk sunduğunu ifade etti.

Etkinlik, 13 Mayıs'ta başlayıp 25 Mayıs'a kadar Malatyapark AVM zemin katta ziyaretçilerini ağırlayacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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