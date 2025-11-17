Malatya ve Osmaniye Ticaret Oda'ları Kardeş Oda Protokolü İmzaladı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Protokol imza programına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy ve iki Odanın yönetimleri ile meclis üyeleri katıldı.

Malatya ile Osmaniye arasında farklı bir bağ bulunduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Birçok hemşerimiz zamanında Osmaniye'ye göç etmiş, yerleşmiş ve birkaç kuşaktır orada yaşıyor. Osmaniye'de ticaret ve siyaset alanında başarılı çalışmalar yürüten birçok Malatyalı hemşerimiz bulunuyor. Bu açıdan Osmaniye'yi önemsiyoruz. Osmaniye, ülkemiz ekonomisi için önemli bir şehir. Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili olan Yer Fıstığı tarımı, fıstık işleme fabrikaları ve Demir Çelik sektörüyle dinamik bir ekonomiye sahip olan Osmaniye, bizlerin de yakından takip ettiği iller arasında yer alıyor. Malatya ekonomisi de kayısı tarımı, kayısı işleme fabrikaları, hayvancılık ve tekstil sektörüyle Osmaniye ile benzer bir yapıya sahip. Bu açıdan, odalarımızın birazdan imzalayacağı protokol ile önümüzdeki süreçte paylaşım yapacağımız birçok benzer konu olacağına inanıyoruz. 6 Şubat asrın felaketi olan büyük depremlerden Osmaniye de Malatya'mız gibi derinden etkilendi. İnşallah bundan sonra kardeş odalar olarak yaralarımızı da birlikte saracağız. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 10 bin 600 üyemizle şehrimizin en güçlü sivil toplum kuruluşuyuz. 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla kurulan Odamız bugün 102 yaşında. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odamız da 1923 yılında kurulan ülkemizin en köklü Odalarından birisi. 102 yıllık gücümüze bugünden sonra birlikte güç katacağız. Hiç şüphesiz ki bugün atacağımız imzalar odalarımıza önemli değerler katacak. Kardeş Oda Protokolümüzün, odalarımıza şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy da iki şehrin uzun yıllara dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu belirterek, "Osmaniye'de yaşayan yoğun bir Malatyalı nüfusu var. Uzun yıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Oğuzhan başkanımla bizim oldukça sağlam temellere oturmuş bir kardeşliğimiz var zaten, bugün de Odalarımızı kardeş yapmak için imzalar atacağız. Osmaniye'miz tarım ve hayvancılıkta önemli ticari faaliyetler gösteriyor. Sanayimiz gelişime açık. Malatyalı iş insanlarımızı ilimize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Limana yakın olan şehrimizin çeşitli yatırım avantajları var. Bu avantajlardan faydalanmaya davet ediyoruz. Kardeş oda protokolümüz odalarımıza önemli değerler katacak. Kardeş Oda Protokolümüzün, odalarımıza şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kardeş oda protokolü, yönetim kurulu başkanları tarafından karşılıklı olarak imzalandı. - MALATYA