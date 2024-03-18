Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, sorunların çözümü için hassasiyet talep etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşmasında söz alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnafın, tüccarın ve sanayicinin sorunlarını dile getirerek, sorunların ivedi bir şekilde çözüme kavuşması için Malatya'ya hassasiyetle yaklaşılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla "İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması" düzenlendi. Toplantıda söz alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnafın, tüccarın ve sanayicinin sorunlarını dile getirdi.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen belirsizliklerin devam ettiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, İş dünyası olarak Mücbir Sebep Süresinin uzatılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'da talebi not alarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ileteceğini söyledi.

Malatya'daki firmaların mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkacak durumda olmadığını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "Depremden büyük yara alan üyelerimiz hala toparlanamadı. Üyelerimizin yoğun bir şekilde sürenin uzatılması konusunda talebi var. Mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkılması çok zor. Malatya'da hiçbir esnaf, ticari varlığını 6 Şubat öncesine getiremedi. İşyerleri tamamlanmadan ve esnafımıza teslim edilmeden mücbir sebep halinin kaldırılması sorunları azaltmaz aksine artırır. Bu nedenle mücbir sebep süresinin en az 1 yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, yerinde dönüşüm hibe ve kredi miktarlarının yetersiz olduğunu belirterek, enflasyon karşısında eriyen destek rakamının artırılmasını talep etti.

Şirketlerin kullandığı KGF kredisi faizlerinin sabit olması talebini de dile getiren Başkan Sadıkoğlu, "Ticaret normal hayata henüz dönemedi. Biz normalleşme için yoğun çaba harcıyoruz. Bazı noktaların gözden geçirilmesi normalleşmeyi hızlandırır. Örneğin deprem kredisi adı altında verilen KGF kredilerinin faizli olması bizlere ekstra yük çıkardı. Yüzde 10-11'lerdeki faizler yüzde 50'lere çıktı. Deprem bölgelerinde bu tür kredilerde faizlerin sabit olması taksitlerin ödenebilir olması çok önemli" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Başkan Sadıkoğlu toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Malatya TSO üyelerinin deprem sonrası oluşan sorunları ve çözüm önerilerinin yer aldığı kapsamlı bir dosya sundu. Dosyadaki sorunların ivedi bir şekilde çözüme kavuşması için Malatya'ya hassasiyetle yaklaşılmasını talep etti. - MALATYA